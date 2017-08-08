مشروع في الكونغرس لمعاقبة إيران بعد احتجازها أميركيين

قدم السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي الأميركي السابق، تيد كروز، مشروع قانون لـ #الكونغرس ينص على معاقبة #إيران بعد احتجازها مواطنين ومقيمين أميركيين بتهم تتعلق بالأمن القومي، حسب زعم #السلطات_الإيرانية.

وقدم كروز مشروع القانون الذي يحمل الرقم "إس 245" إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ليتم التصويت عليه لإلزام الحكومة الأميركية بمطالبة إيران بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين الأميركيين أو الذين يحملون وثائق إقامة بـ #الولايات_المتحدة.

وتعتقل أجهزة الأمن التابعة للاستخبارات وكذلك الحرس الثوري الإيراني، العشرات من مزدوجي الجنسية بتهم التجسس والعمل لصالح المشروع الأميركي والعربي للتوغل في إيران.

وكان الرئيس الأميركي طالب إيران بالإفراج عن عدد من الأشخاص بمن فيهم سيامك نمازي ووالده باقر نمازي، وإعادة الضابط الأميركي روبرت ليفينسون المختفي منذ عام 2007.

وفي السياق، توقع نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا وأميركا اللاتينية، مجيد تخت روانجي، الثلاثاء، أن تلعب سلطنة عمان دور الوسيط في تبادل السجناء بين إيران وأميركا، مشيراً إلى أن السلطنة تمتلك هذه الفرصة في الوقت الحالي.

وقال روانجي معلقا على مطلب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بالإفراج عن سجناء أميركيين من أصول إيرانية في السجون الإيرانية، إنه إذا تم رفع قضية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، فسنقوم بمتابعة هذه القضية واعتماد الآلية المناسبة للتبادل".

وأكد المسؤول الإيراني أن "الأشخاص المعتقلين في إيران، وفقا لقوانينها التي لا تعترف بازدواجية الجنسية"، على حد قوله.