بعد انتقادات.. روحاني يعين 3 نساء بمناصب غير وزارية

عيّن الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، الذي تعرض لانتقادات حادة لعدم تسميته نساء في الحكومة، ثلاث نساء في مناصب وزارية، اثنتان في منصب "معاونة" للرئيس أي بمثابة نائبة له، وثالثة في منصب مساعدة خاصة، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية.

وتم تعيين معصومة ابتكار نائبة للرئيس لشؤون المرأة والعائلة، ولعيا جنيدي نائب للرئيس مكلفة بـ"المسائل القضائية" وشاهندخت مولاوردي مساعدة خاصة مكلفة بـ "حقوق المواطنين".

وبذلك تكون المشاركة النسائية في الحكومة قد تراجعت بعد أن ضمت الحكومة السابقة ثلاث نساء في مناصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى مساعدة خاصة.

ومن المقرر أن تستكمل التعيينات مع تسمية وزير إضافي وتسعة نواب رجال للرئيس.

ولا يحتاج تعيين نواب الرئيس لتصويت على الثقة في مجلس الشورى بعكس تسمية الوزراء الذين يحتاج كل منهم لنيل ثقة المجلس.

ووجه إصلاحيون انتقادات إلى روحاني بسبب خلو اللائحة الوزارية من النساء وعدم توسيع العنصر الشبابي.

ويبلغ متوسط عمر الفريق الوزاري الجديد 58 عاماً، مقابل 57 عاماً في الحكومة المنتهية ولايتها، على الرغم من تعيين محمد جواد آذري جهرمي، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.