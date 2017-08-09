تركيا تشيد جداراً أمنياً على حدودها مع إيران

أعلن حاكم محافظة آغري في شرق تركيا، الثلاثاء، أن السلطات بدأت بناء "جدار أمني" على حدودها مع #إيران.

وأضافت المحافظة في بيان أن "حاكم #آغري سليمان إلبان زار الموقع، حيث بدأت أعمال بناء جدار أمني على الحدود لتفقد سير العمل"، مشيراً إلى أن الزيارة حصلت بالاتفاق مع قوات الأمن.

وأظهرت صور نشرت على الموقع الإلكتروني للمحافظة نقل كتل إسمنتية ضخمة.

وذكرت وكالة أنباء "دوغان" أن الكتل يبلغ طول كل منها مترين، بارتفاع ثلاثة أمتار، بزنة سبعة أطنان.

وكانت السلطات التركية أعلنت في أيار/مايو بناء جدار بطول 144 كم لمنع التحركات عبر الحدود لعناصر #حزب_العمال_الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والغرب بأنه "إرهابي".

ويبلغ طول #الحدود_التركية_الإيرانية بين الدولتين قرابة 500 كم.

وبدأت #تركيا بالفعل عام 2015 بناء جدار على حدودها مع سوريا لمنع تسلل متطرفي داعش والعبور غير القانوني من بلد إلى آخر.

في حزيران/يونيو، أكد وزير الدفاع فكري ايشيك إكمال 690 كلم من الجدار من أصل 828 كلم على الحدود مع سوريا.

وأضاف أن إجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها فور الانتهاء من بناء الجدار.