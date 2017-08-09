سوريا.. مصرع 5 من الحرس الثوري بينهم ضابط بفيلق القدس

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمصرع 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابط في "فيلق القدس"، في مناطق مختلفة في #سوريا.

وذكر بيان للحرس الثوري، الثلاثاء، أن العقيد مرتضى حسين بور شلماني، من منتسبي #فيلق_القدس، قُتل "خلال أداء مهمة استشارية دفاعا عن المراقد المقدسة في سوريا"، دون تحديد مكان مقتله.

ونقلت وكالة "فارس" عن مساعد الشؤون التنسيقية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة كيلان شمال #إيران، أن شلماني لقي مصرعه يوم الاثنين في سوريا، و"هو من الذين تدرجوا عسكريا بسرعة وحصل على منصب قيادي بفيلق القدس"، حسب تعبيره.

إلى ذلك، قُتل كل من علي عظيمي، من اللواء 38 بالحرس الثوري بمدينة زرند (محافظة كرمان)، ومحمد علي بور، الضابط المتقاعد الذي ذهب متطوعا للقتال بصفوف #الحرس_الثوري بسوريا، إضافة إلى محمد تاج بخش، من مدينة كتوند، والذين لقوا حتفهم بمناطق مختلفة في سوريا، حسب ما أفادت وكالة "دفاع برس" التابعة للأركان الإيرانية.

كما أفادت الوكالة بمقتل محسن حججي، من منتسبي الحرس الثوري، بالقصف الذي استهدف ميليشيات الحشد الشعبي، على الحدود السورية - العراقية.

وتشير الإحصائيات شبه الرسمية الإيرانية إلى مقتل حوالي 3000 عسكري إيراني منذ تدخل إيران لمساندة نظام بشار #الأسد عام 2012.

لكن رئيس "مؤسسة الشهداء" في إيران، كان قد أعلن في مارس/آذار الماضي، عن مقتل حوالي 2100 عنصر من قوات إيران وميليشياتها في سوريا، غير أن الأسماء التي تنشرها وسائل إعلام إيرانية رسمية بين الفينة والأخرى عن هؤلاء القتلى، تشير إلى أرقام مضاعفة.