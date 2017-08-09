طاجيكستان: إيران أرسلت القتلة والمخربين لزعزعة أمننا

اتهمت الحكومة الطاجيكية النظام الإيراني بإرسال "قتلة ومخربين" ساهموا باندلاع الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي واغتيال شخصيات وطنية بارزة في هذا البلد.

وبث تلفزيون طاجيكستان الرسمي لأول مرة فيلماً وثائقياً يظهر فيه ثلاثة من مواطنيها وهم يعترفون بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية في #إيران على حمل السلاح واستخدامه ضد بلادهم، وفق ما جاء في وكالة رويترز الأربعاء.

وقال المتهمون الثلاثة إنهم شاركوا باغتيال شخصيات سياسية ووطنية بارزة في طاجيكستان إثر اندلاع الحرب الأهلية التي امتدت من سنة 1992 حتى عام 1997 .

كما ذكر المتهمون في اعترافاتهم المتلفزة بأنهم شاركوا في هجوم ضد قاعدة عسكرية روسية في #طاجيكستان.

وأظهر التلفزيون الرسمي الطاجيكستاني المتهمين الثلاثة وهم مكبلي الأيدي واعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية ومساعدات مالية من النظام الإيراني.

وأخذت العلاقات بين طهران ودوشنبه طريقها نحو التوتر بعد أن دعت إيران محیي الدین کبيري رئيس حزب "الحركة الإسلامية" المحظور في طاجيكستان إلى زيارة طهران عام 2015.

ولم ترد حتى الآن السفارة الإيرانية في دوشنبه على الاتهامات الطاجيكية حول دور طهران في الحرب الأهلية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الطاجيكيين.

وقالت رويترز إنها لم تتمكن من التواصل مع سلطات وزارة الخارجية الإيرانية أو متحدث من الحرس الثوري.

وتتهم الدول المجاورة لإيران، ومنها أفغانستان وباكستان وأخيراً طاجيكستان، إضافة إلى دول عربية مثل اليمن والبحرين والكويت، الحكومة الإيرانية بالتدخل في شؤونها ومحاولة زعزعة أمنها منذ انتصار "الثورة الإسلامية" بقيادة الخميني عام 1979 حتى الآن.