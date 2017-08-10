تعرف على 13 مشروعاً أمام الكونغرس الأميركي حول إيران

رصدت "العربية.نت" 13 مشروع قانون ولائحة أمام #الكونغرس_الأميركي حول إيران تتضمن المزيد من العقوبات تستهدف برنامج #طهران الصاروخي ودعمها المتزايد للإرهاب وانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان.

وتظهر قائمة المشاريع التي تابعتها وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، توجهاً أميركياً نحو محاصرة سياسات إيران التوسعية والحد من عبثها بالأمن الإقليمي والدولي من خلال فرض حزم من العقوبات وإطباق عزلة دولية غير مسبوقة على نظام طهران.

وسيطرح الكونغرس في دورته الخامسة عشرة بعد المئة الذي يسيطر عليه غالبية ا#لجمهوريين أكثر المشاريع العقابية على إيران وستشمل ع#قوبات غير نووية وتصنيف #الحرس_الثوري منظمة إرهابية.

وفيما يلي قائمة المشاريع المطروحة في الكونغرس الأميركي ضد ايران:



1- مشروع H.R.3425

هذا المشروع في واقع الأمر يعد تعديلا على قانون التعامل الشامل للعقوبات على إيران الذي تم إقراره عام 2010. حيث تطالب بنود التعديل على إقناع الإدارة الأميركية والإدارات الفيدرالية باتخاذ إجراءات صارمة بخصوص الاستثمار في التجارة مع إيران.

2- مشروع S.15

هذا المشروع هو تعديل لقانون حظر انتشار الأسلحة الإيرانية – العراقية في العام 1992. وبموجب هذا التعديل سيتم فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات والمؤسسات التقنية المرتبطة بالصواريخ البالستية الإيرانية. وبموجب هذا القانون سيتم إعداد قائمة من قبل #الرئيس_الأميركي والكونغرس حول القطاعات الاقتصادية الإيرانية المرتبطة بصناعة وتطوير #الصواريخ_البالستية.

3- مشروع H.R.1698

يبحث هذا المشروع تحت عنوان "الصواريخ البالستية الإيرانية وتطبيق العقوبات الدولية"، عزم الكونغرس على توسيع العقوبات الدولية على صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.

4- مشروع H.R.478

يلزم هذا المشروع رئيس الولايات المتحدة بوضع قوات الحرس الثوري الإيراني تحت قسم 1(b) للأمر التنفيذي 13224 الصادر في 24 سبتمبر/أيلول 2001 في أقل من 30 يوما بعد تبني مشروع القانون وفرض عقوبات على قوات الحرس وفق هذا القسم من الأمر التنفيذي.

5- مشروع H.R.808

هذا المشروع وتحت عنوان "عقوبات غير نووية على إيران في العام 2017"، ويعتزم توسيع العقوبات على إيران الكيانات والمؤسسات المتورطة بدعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.

6- مشروع H.Res.274

يبحث هذا المشروع إدانة إيران لاضطهادها الأقليات الدينية خاصة تعاملها مع البهائيين وقبول الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. يهدف هذا المشروع أيضا للضغط على الحكومة الإيرانية لإطلاق سراح السجناء المحتجزين بسبب عقائدهم وآرائهم وسيفرض عقوبات على الشخصيات والمؤسسات الإيرانية المتورطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

7- مشروع H.R.380

هذا المشروع يعرّف قوات الحرس الثوري الإيراني كيانا إرهابيا. وبموجب هذا المشروع فإن الحرس الثوري يعتبر منظمة إرهابية خارجية. ويكلف المشروع، الخارجية الأميركية رفع تقرير إلى الكونغرس عن إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

8- مشروع H.R.3118

وهو قيد الدراسة لدى الكونغرس تحت عنوان "حظر تواجد إيران وحزب الله في نصف الكرة الغربي"، ويهدف إلى منع وصول إيران وحزب الله الى نصف الكرة الغربي في المستقبل أكثر مما هو عليه الآن.

9- مشروع قرار H.J.Res.10

يطالب المشروع الرئيس الأميركي باستخدام القوات المسلحة في حال سعي إيران للحصول على #السلاح_النووي. وأعد المشروع بصورة مشتركة من قبل مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين في مارس/آذار 2017.

10- مشروع S.549

يحظر المشروع أي مصادر أو نفقات الحكومة الفدرالية التي لا تنطبق مع الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس تحت عنوان "حماية الدولة من دخول الإرهابيين إلى الأراضي الأميركية". وبموجب المشروع فيجب وضع شروط أصعب على طلبات اللجوء إلى أميركا من قبل الرعايا الأجانب من 6 دول إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

11- مشروع H.R.566

يقضي المشروع على إدارة ترمب تقديم تقرير منظم إلى الكونغرس حول ما إذا كانت إيران تستخدم طائرات الشحن لنقل شحنات غير قانونية وأسلحة وقوات عسكرية ومعدات وقطع الصواريخ والإلكترونيات أو مقذوفات. وفي حال رفع التقرير من قبل الإدارة فعلى مكتب السيطرة الخارجية للأرصدة في وزارة الخزانة أن يفرض عقوبات على الخطوط الجوية التجارية الإيرانية التي قدمتها الإدارة الأميركية بأنها خالفت القانون.

12- مشروع H.R.565

يلزم هذا المشروع وزارة الأمن الداخلي بأن تسرع في وتيرة أخذ الفيزا ويجب أن تتكفل بإعطاء الأولية للأفراد حسب التالي:

- مواطن عراقي وسوري وباكستاني وإيراني أو ليبي

- مسيحي أو إيزيدي

- يطلب الحصول على جواز الدخول إلى أميركا

- هذا يعني الاعتراف بإبادة الجيل للمسيحيين والإيزيديين الذين يعيشون في العراق وسوريا وباكستان وإيران وليبيا، وتسهيل عملية الحصول على فيزا اللجوء والهجرة لهؤلاء الأفراد.

13- مشاريع وزارة الخزانة ضد إيران

تقوم وزارة الخزانة الأميركية في مشروع خاص، بتحديث قائمة تتعلق بالأفراد والمؤسسات المرتبطة بالبرامج الصاروخية البالستية الإيرانية وتضيفهم إلى قائمة العقوبات.

كما تقوم وزارة الخزانة في مشروع خاص، بتحديث قائمة تتعلق بالكيانات والمؤسسات المرتبطة بما تصفهم بدعم إيران للإرهاب وتضيفهم إلى قائمة العقوبات.