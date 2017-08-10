هل تخضع المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية للتفتيش؟

تبحث مندوبة أميركا في #الأمم_المتحدة، #نيكي_هايلي، في لقاء مرتقب مع #الوكالة_الدولية للطاقة الذرية بمقرها في #فيينا، قضية #تفتيش المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية المشتبه بأنشطتها المشبوهة.

ونقلت وكالة "رويترز" الأربعاء، عن مسؤول بالإدارة الأميركية، لم تفصح عن اسمه، قوله إن هايلي ستبحث مع مفتشي الوكالة أبعاد أنشطة إيران النووية.

وبحسب الوكالة، أكد المسؤول الأميركي أن هايلي عبرت عن قلقها وقلق حكومتها إزاء الاختبارات الصاروخية غير القانونية وسائر الأنشطة الإيرانية المؤذية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مصادر في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترمب يتجه نحو مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفرض رقابة صارمة وتفتيش على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية التي يشتبه بأنها تنتهك بنود الاتفاق النووي المبرم بين #طهران ومجموعة دول 5+1.

بالمقابل، تهدد إيران بخفض رقابة الوكالة الذرية على منشآتها النووية والعودة لتخصيب #اليورانيوم بنسب عالية، كردٍ على الإدارة الأميركية في حال راجعت الاتفاق النووي، حيث يعمل فريق شكله مكون من أعضاء بمكتب الأمن القومي والبيت الأبيض على تقرير سيتم تقديمه للرئيس ترمب بعد أقل من 3 أشهر حول مراجعة الاتفاق.

وكان قائد قوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، قال في تصريحات الاثنين الماضي إن أميركا تريد تطبيق النسخة الليبية على إيران وذلك ردا على مطالب الولايات المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع العسكرية المشبوهة في إيران.