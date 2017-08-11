إيران.. حياة 53 سجيناً سياسياً مضربين عن الطعام في خطر

حذرت منظمات حقوقية #إيرانية من صحة وأمن وسلامة 53 من #السجناء #السياسيين المضربين عن #الطعام في سجن "رجايي شهر" بمدينة كرج، جنوب العاصمة طهران، وذلك احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب ونقل قسم منهم إلى زنزانات انفرادية.

وأفادت وكالة "هرانا" الناطقة باسم مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن هؤلاء السجناء يخوضون إضرابا عن الطعام منذ الاثنين الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية القاعة رقم 12 في السجن، وانهالت عليهم بالضرب بالعصي والهراوات، وقامت بتفتيش أسرّتهم، وصادرت الكثير من متعلقاتهم الشخصية من ضمنها بعض الأدوية.

وبعد التفتيش، قامت سلطات السجن بنقل هؤلاء السجناء إلى القاعة رقم 10 المبنية حديثا والمزودة بكاميرات مراقبة، كما اقتادت قسما منهم إلى الزنزانات الانفرادية.

وبحسب الوكالة، فقد قامت السلطات بقطع صلة هؤلاء السجناء السياسيين بالعالم الخارجي كمنع الراديو والتلفزيون، كما منعت زيارات عوائلهم لهم.

والسجناء الذين تم نقلهم للزنزانات الانفرادية هم كل من: أبوالقاسم فولادوند، وحسن صادقي، وسعيد ماسوري، ورضا أكبري منفرد، وجعفر اقدامي، وأمير قاضياني، وخالد الحرداني، وزانيار مرادي، ولقمان مرادي.

وكان السجين السياسي الأهوازي خالد الحرداني، قد كشف في رسالة مناشدة من زنزانته بسجن رجايي شهر، وجَّهها إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير، عن صنوف التعذيب والانتهاكات الواسعة ضد السجناء والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب المنظمات والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان بألا تلتزم الصمت تجاه الانتهاكات الممنهجة في السجون الإيرانية، وأن تتحرك بتنفيذ ما عليها من واجبات نصت عليها الاتفاقيات الدولية".