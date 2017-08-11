المقاومة الإيرانية تطالب بإنقاذ المعتقلين بسجن جوهردشت

حذرت #المقاومة_الإيرانية من الخطر الذي يهدد سلامة وأمن السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في زنزانات انفرادية والعنبر الرابع في #سجن_جوهردشت.

وطالبت المقاومة في بيان الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان اتخاذ إجراء عاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين.

وأضرب السجناء عن الطعام احتجاجا على الممارسات القمعية بحق السجناء السياسيين في العنبر 4 في سجن جوهردشت. وحرمانهم لقاء بعوائلهم ومارسوا الضغط عليهم لكسر إضرابهم.

السجناء المضربون هم ضمن السجناء السياسيين في القاعة 12 في العنبر 4 في سجن جوهردشت حيث تعرضوا يوم الأحد 30 يوليو لهجوم وسوء المعاملة والإساءة والاعتداء بالضرب المبرح من قبل مسؤولي السجن ونقلوا عنوة إلى القاعة 10 للعنبر.