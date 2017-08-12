إيران.. فيضانات تحصد 11 قتيلاً وتعزل قرى

تسببت #فيضانات مفاجئة نجمت عن أمطار غزيرة في مقتل 11 شخصاً في شمال شرق #إيران، حيث اعتبر شخصان أيضا في عداد المفقودين، كما أعلن الهلال الأحمر السبت.

وقال قائد عمليات #الإغاثة في #الهلال_الأحمر، مرتضى سليمي، لوكالة أنباء إيرانية: "حتى الآن، قتل 11 شخصا، 8 في محافظة خراسان رضوي واثنان في غولستان وواحد في خراسان شمالي".

والشخصان اللذان اعتبرا مفقودين هما من عائلة تتألف من 3 أشخاص جرفت الأمطار الغزيرة سيارتهم في #غولستان. وعثر على جثة الشخص الثالث.

وتأثرت 5 محافظات بالإجمال بهذه الفيضانات، ولا تزال قرى مقطوعة عن العالم السبت.