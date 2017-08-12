لماذا تراقب طهران الأزمة بين واشنطن وبيونغ يانغ؟

تراقب السلطات الإيرانية عن كثب الأزمة الحالية بين #الولايات_المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية بعد التهديدات التي أطقلها زعيما البلدين خلال الأيام الماضية، حسب ما أوردته قناة (CNBC) الأميركية اليوم السبت.

وذكرت القناة الأميركية أن #طهران تسعى للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية من خلال الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وجاء في التقرير: "في حين تحولت أنظار العالم نحو الأزمة في #كوريا_الشمالية وقضية الأسلحة النووية، يحذر الخبراء العسكريون #البيت_الأبيض ألا يغفل عن إيران، وعليه أن يحول معظم انتباهه تجاه طهران".

وأضافت القناة "يتخوف الخبراء العسكريون الأميركيون أن تظن الحكومة الإيرانية أنه يمكنها أن تعتمد طريقة كوريا الشمالية وتحصل على السلاح النووي بسهولة رغم المعارضة الأميركية".

ويتوقع بعض الخبراء العسكريين أن تكون #إيران هي الفائز الوحيد من الأزمة الجارية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ويقول مات لويت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "التطور في القضية النووية في كوريا الشمالية، من المرجح أن يشجع إيران كي تصبح كوريا شمالية ثانية، هذا رد طبيعي وعاطفي لكن يبدو منطقيا".

وزاد من قلق السلطات الأميركية، الزيارة التي يقوم بها الشخص الثاني في كوريا الشمالية بعد زعيمها الأول كيم يونغ أون، إلى طهران حيث تشير التقارير الأمنية إلى أنه يتحدث مع السلطات الإيرانية لتجهيز طهران عسكريا في المجالات البحرية والجوية.

ويقول الخبير في الشأن الإيراني، علي رضا نادر، من مؤسسة راند بالولايات المتحدة "هذه الزيارة لا تثير الاستغراب كثيرا، وعلى الرغم من الاختلافات الأيديولوجية بين الدولة الدينية في طهران والنظام الشيوعي في #بيونغ_يانغ، فإن التعاون بين إيران وكوريا الشمالية مبني على الشؤون العسكرية ".