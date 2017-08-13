مصرع جنرال إيراني بقصف أميركي بالحدود السورية العراقية

أفادت وكالات إيرانية بـ #مقتل_جنرال_متقاعد_بالحرس_الثوري_الإيراني خلال #قصف جوي لـ #القوات_الأميركية على تجمعات لميليشيات من مجاميع #الحشد_الشعبي_العراقي التي يقودها ضباط إيرانيون قرب الحدود السورية العراقية.

وأكدت وكالة " فارس" أن الحرس الثوري بمحافظة كلستان (شمال إيران) أعلن في بيان عن مقتل اللواء مصطفى خوش محمدي، "دفاعا عن مراقد أهل البيت في سوريا" وذلك بقصف للقوات الأميركية مساء الخميس.

وبحسب الوكالة، كان الجنرال خوش محمدي من اللواء 45 بالحرس الثوري، قائدا محترفا في فرقة استطلاع وقد تم إرساله مرات عديدة بصورة تطوعية إلى #سوريا .

كما أفادت الوكالة بمقتل أحد منتسبي الباسيج في سوريا ويدعى سجاد باوي، دون إيضاح تفاصيل ومكان مقتله.

يذكر أن 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابط بفيلق القدس، قتلوا أيضا خلال الأسبوع الماضي، في مناطق مختلفة في سوريا.

وبالرغم من تزايد الرفض الإقليمي والدولي لاستمرار تدخل ايران العسكري ودعمها وتغذيتها للميليشيات والإرهاب والحروب #الطائفية في سوريا والعراق، وخسارتها أكثر من 3000 عسكري في سوريا لوحدها وفق إحصائيات غير رسمية، ما زالت قيادة النظام تصر على استمرار هذا التدخل بحجة الحفاظ على الأمن القومي وحماية المقدسات الشيعية، حسب زعمها.

وفي هذا السياق، قال علي سعيدي، ممثل المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي في الحرس الثوري، إن "تواحد وقوة القوات المسلحة الإيرانية خارج حدود البلاد يأتي في سبيل الدفاع عن حياض الوطن"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية " ارنا" السبت.