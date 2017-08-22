إيران.. مقتل اثنين باقتحام مسلحين بلوش مركز قضاء

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الأمن الداخلي بمحافظة سيستان بلوشستان، جنوب شرق #إيران، أن شخصين أحدهما شرطي والآخر عضو في #الباسيج، قتلا أثناء اقتحام مسلحين بلوش، لمركز قضاء بيشين، صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني أن المسلحين فتحوا النار على الشرطي وعضو الباسيج، لكنهم لم يستطيعوا دخول المبنى.

هذا بينما قالت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن مسلحين اثنين ملثمين كانا يقودان دراجة نارية، أطلقا النار على مبنى مركز قضاء بيشين، وقاما بقتل جندي وأحد المراجعين.

بينما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المساعد الأمني لإقليم بلوشستان، علي أصغر ميرشكاري، مقتل جندي وآخر مدني جراء هجوم شنه شخصان على مركز قضاء "بیشین" التابعة لمدینة سرباز جنوبي محافظة سیستان و#بلوشستان.

ويشهد إقليم بلوشستان ذات الأغلبية السنية، والأكثر فقراً وتهميشا في إيران، اضطرابات واشتباكات وهجمات متواصلة تشنها #مجموعات_بلوشية مسلحة ضد قوات الأمن والحرس الثوري وشرطة الحدود ومقرات حكومية، بسبب ما تقول إنه رداً على ممارسات النظام الإيراني القمعية والتمييز الطائفي ضد الشعب البلوشي وأهل السنة.

وفي هذا السياق، حدثت اشتباكات عنيفة يوم الجمعة الماضي، بين جماعة " جيش العدل " البلوشية والحرس الثوري دون معرفة خسائر الطرفين.

وفي أواخر إبريل الماضي، أعلن المدعي العام في زاهدان مركز إقليم بلوشستان، أن 9 من قوات حرس الحدود في منطقة ميرجاوة، سقطوا أثناء مواجهات مع جماعة "جيش العدل".

وحمّلت إيران حينها الحكومة الباكستانية مسؤولية الهجوم ميرجاوة، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن وزارته ستتابع هذا الموضوع مع السلطات الباكستانية عن طريق القنوات الدبلوماسية.