أميركا تطالب بتفتيش مواقع إيران النووية

طرحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قبيل لقائها مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تساؤلات بشأن صلاحيات الوكالة بشأن تفتيش المواقع الإيرانية النووية.

وأعلنت هيلي أنها ستنافش الملف مع المسؤولين الدوليين اليوم، مطالبة بالكشف عن مخططات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2005.

كما اعتبرت أن رفض السلطات الإيرانية زيارة المواقع المشبوهة يرسم علامة استفهام عن طبيعة الأنشطة النووية هناك.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في رسالة بعثها إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو أمانو، من تداعيات سلبية على #الاتفاق_النووي بين #إيران والسداسية الدولية بسبب زيارة هيلي.