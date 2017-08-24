نيويورك تستضيف "قمة إيران" لبحث تبعات الاتفاق النووي

تقيم منظمة "متحدون ضد إيران النووية (UANI) مؤتمراً هاماً في #نيويورك، الشهر المقبل، تحت عنوان "قمة إيران"، وذلك لبحث تبعات الاتفاق النووي الخطيرة، في ظل المراجعة التي تعمل عليها إدارة الرئيس دونالد #ترمب حول الاتفاق.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر في المنظمة أن شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية متميزة وعددا من المسؤولين الحاليين والسابقين والمشرعين والخبراء في شؤون إيران، سيشاركون في مؤتمر "قمة #إيران السنوية الثانية" الذي سيعقد يوم الثلاثاء 19 سبتمبر في فندق روزفلت في نيويورك.

وسيبحث المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا ضمن المقابلات والمناقشات البيئة السياسية والاقتصادية منذ توقيع #الاتفاق_النووي مع إيران عام 2015 مع التركيز بشكل خاص على دور إيران في المنطقة وعلاقتها بكوريا الشمالية ومستقبل سياسة إيران خلال إدارة ترمب.

وضمن المشاركين في القمة:

• الجنرال ديفيد بتريوس رئيس مجلس إدارة معهد كيه كيه آر العالمي والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية

• الأمير تركي بن فيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والمدير العام السابق لمديرية المخابرات العامة في #السعودية والسفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

• الحاكم جيب بوش عضو مجلس إدارةUANI الاستشاري والحاكم السابق لولاية فلوريدا و المرشح الجمهوري الرئاسي عام 2016

• الحاكم بيل ريتشاردسون عضو مجلس إدارة UANI الاستشاري وحاكم ولاية نيو مكسيكو السابق ووزير الطاقة الأميركي السابق والسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة

• السفير جوليو تيرزي عضو مجلس إدارة UANI الاستشاري ووزير خارجية #إيطاليا سابقا

• السفير جون بولتون عضو مجلس إدارة UANI الاستشاري والسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة

• ايلانا روس ليتينن رئيسة اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأميركي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

• السيناتور السابق مارك كيرك عضو مجلس UANI الاستشاري

• السفير دنيس روس، المؤسس المشارك لـ UANI والمساعد الخاص السابق للرئيس باراك أوباما

• السناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان، رئيس UANI ونائب الرئيس الديمقراطي المرشح في انتخابات عام 2000

السفير مارك دال والاس، الرئيس التنفيذي لمنظمة UANI، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة للإدارة والإصلاح.

وتقود منظمة "UANI"، التي تتألف من دبلوماسيين ومشرعين سابقين، حملة عالمية للتوعية، تركز على مخاطر ممارسة الأعمال التجارية مع إيران، محذرة مئات الشركات الدولية التي قد تعتبر طهران كفرصة استثمارية جديدة. ويذكر أن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صرح يوم الثلاثاء بأن النظام لن يحتاج سوى خمسة أيام فقط لاستئناف تخصيب اليورانيوم على مستوى عال في حال انهيار الاتفاق النووي.

وعلق ديفيد إبسن - رئيس UANI - أن هذا البيان هو "تذكير واضح ومؤسف بوجود خلل كبير في الاتفاق النووي، وهو أن إيران تحتفظ بقدرات كبيرة مرتبطة بالأسلحة النووية في الوقت الذي تتلقى فيه تخفيفا للعقوبات سلفاً".