رد إيراني مضطرب على تصريحات واشنطن حول التفتيش

ردت #إيران بتصريحات مضطربة على مندوبة أميركا في الأمم المتحدة #نيكي_هالي، التي طالبت عقب مباحثاتها مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع العسكرية والنووية المشبوهة في إيران.

وجاء رد إيران عبر ممثلیتها الدائمة في الأمم المتحدة، التي وصفت في بيان، الجمعة، زیارة المندوبة الأمیركیة نیكي هالي إلى فیینا بأنه جاء "بهدف ممارسة الضغوط على #الوكالة_الدولیة_للطاقة_الذریة حول #البرنامج_النووي_الإیرانی"، واعتبرته "من ضمن إجراءات أميركا المتفردة ضد المنظمات الدولیة".

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "الادعاء بعدم السماح بـ #التفتیش من جانب إیران دون الالتفات إلى 7 تقاریر للوكالة حول التزام إیران بتعهداتها، مثال بارز لعدم المعرفة بالقضایا الابتدائیة لهذا المجال وآلیات المؤسسات الدولیة".

واعتبر البيان أن "منهج المندوبة الأمیركیة الدائمة إزاء القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ناتج عن "تفسیرها الخاطئ لهذا القرار".

وأضافت ممثلية إيران أن "الادعاء بأن تقاریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تكون ذات اعتبار بقدر ما تسمح به إیران للوكالة بتفتیش الأماكن المشتبه بها بالأنشطة النووية، الوارد في هذا البیان (الصادر عن الممثلیة الأمیركیة) یثیر التساؤل بصورة كاملة أمام مصداقیة الوكالة وتقاریرها لیس فقط حول إیران بل حول جمیع الدول".

كما اعتبرت طرح مسالة "أهمية التصدي لاستغلال إیران للعبارات الغامضة في الاتفاق النووي" الواردة في البیان الأميركي یمكن إدراجها ضمن سیاسة الحكومة الأمیركیة الجديدة المستمرة في إضعاف الاتفاق النووي والناجمة عن إطلاق الأحكام المسبقة المغرضة، بحسب نص بيان ممثلية إيران بالأمم المتحدة.

تصميم واشنطن

وكان مكتب مندوبة أميركا بالأمم المتحدة، نيكي هالي، قد أصدر بياناً مساء الأربعاء، بعد محادثاتها مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في فيينا، نقل تأكيدها تصميم واشنطن على ضمان امتلاك الوكالة الذرية الموارد التي تحتاج إليها لإجراء تحقيق قوي في النشاطات النووية في إيران".

وبحسب البيان، فقد ناقشت هالي المخاوف الأميركية حول ضمان إيفاء إيران في شكل صارم بالتزاماتها"، مشيراً إلى أنها أشادت بـ"صدقية الوكالة ومهنيتها وجدّيتها في تنفيذ مهمات المراقبة والتحقق في إيران".

وكانت هالي قالت في مقابلة مع رويترز، قبيل لقائها بأمانو، إنه "إذا نظرتم لسلوك إيران في الماضي ما سترونه هو أفعال مستترة في المواقع العسكرية، وفي الجامعات، أشياء من هذا القبيل".

وتابعت "توجد بالفعل مشكلات في هذه المواقع، ومن ثم هل سيضمون ذلك إلى ما سيفحصونه للتأكد من عدم وجود مثل هذه المشكلات؟".

وأضافت "لديهم سلطة فحص المواقع العسكرية الآن. لديهم سلطة فحص أية مواقع مريبة الآن. كل ما في الأمر هل هم يفعلون ذلك؟".

وتعليقاً على رفض إيران لمطلب التفتيش، قالت هالي "لماذا يقولون هذا إذا كانوا يقولون إنه ليس لديهم أي شيء يخفونه؟ لماذا لا يسمحون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذهاب إلى هناك؟".

وكان رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية، علي أکبر صالحي، هدد باستئناف عملیة تخصیب الیورانیوم بنسبة 20 بالمئة في مدة أقصاها 5 أیام فی موقع "فردو".

كما أن الرئیس الإیراني حسن روحاني، حذر الولایات المتحدة الأمیركیة مؤخرا خلال كلمة له أمام مجلس الشوری باستئناف البرنامج النووي في حال إلغاء الاتفاق.