إيران تدخل على خط أزمة كركوك خشية من أكرادها

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الاثنين الماضي، قرار مجلس محافظة #كركوك العراقية، بالمشاركة في الاستفتاء على "استقلال" إقليم كردستان العراق بأنه "قرار خاطئ واستفزازي ومرفوض"، حسب تعبيره.

وأضاف قاسمي: "إن قرار مجلس محافظة كركوك العراقية بمشاركة المحافظة في الاستفتاء رغم رفض الحكومة العراقية والأمم المتحدة والعديد من الدول الإقليمية وغير الإقليمية له، لا يدعم الحوار مع #بغداد لتسوية القضايا العالقة، بل يؤثر أيضاً على مسيرة دعم انتصارات العراق في محاربة الإرهاب"، حسب ما جاء في وكالة "إيرنا" الرسمية.

وتعارض #إيران استفتاء "الاستقلال" في كردستان العراق، حيث تخشى أن تمتد الحركة الانفصالية إلى سكانها، لا سيما الأكراد والأقاليم الإيرانية الأخرى مثل العرب والأتراك والبلوش الذين يناضلون بطرق مختلفة من أجل الوصول إلى حقوقهم القومية منذ عقود.

ورحبت جميع الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة، مثل حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كومولة باستفتاء كردستان العراق، الأمر الذي زاد من مخاوف #طهران بشأن تداعيات نتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه بعد 26 يوماً.

وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن طهران "تحذر من تداعيات هذا القرار الخاطئ (الاستفتاء) الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة #العراق ووحدة أراضيه".

وكان رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري قد زار تركيا، وأكد من هناك أن بلاده تعارض الاستفتاء في #كردستان العراق.

وقال باقري إن الطرفين التركي والإيراني أكدا على "أن هذا الاستفتاء لو جرى سيشكل أساسا لبدء سلسلة من التوترات والمواجهات داخل العراق وستطال تداعياتها دول الجوار".

ومن المقرر أن يجري إقليم كردستان العراق استفتاء حول "الاستقلال" أو البقاء مع الأراضي العراقية، في الخامس والعشرين من الشهر القادم، رغم معارضة حكومة بغداد وطهران وأنقرة.