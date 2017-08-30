إيران تسعى لتغيير خريطة المنطقة عن طريق حزب الله

كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا أكدت فيه أن إيران تسعى إلى تغيير خريطة منطقة الشرق الأوسط بمساعدة #حزب_الله اللبناني.

وجاء في التقرير أن حزب الله ركز جهوده خلال ثلاثة عقود ماضية كميليشيات لبنانية داخلية "ضد إسرائيل"، لكن هذا الحزب عمد في الآونة الأخيرة إلى الخروج من #لبنان إلى دول أخرى مجاورة مثل #سوريا و #العراق و #اليمن.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن حزب الله كان يدرب آلافا من جنوده ضد #الجيش_الإسرائيلي، لكن اليوم تغيرت المنطقة، وتغيّر معاها حزب الله، حيث أصبح لا يهتم بالصراع مع إسرائيل، وبدل ذلك يحارب هذا التنظيم إلى جانب #الحوثيين في #اليمن، ويقوم بتجهيز وتدريب القوات الأفغانية الطائفية.

ووسع التنظيم قبل ذلك دائرة تدخلاته منذ عام 2011، حيث قام بإرسال مقاتليه ومسلحيه إلى سوريا، وأرسل كوادره لتدريب ميليشيات عراقية مقربة لإيران.

وبذلك تغير حزب الله من منظمة داخلية تهتم بشؤونها في لبنان إلى ذراع إيران الخارجية الأقوى التي تمده بالمال والسلاح من أجل بسط نفوذها في المنطقة.

وتضيف نيويورك تايمز أن حزب الله حاليا يتواجد في كل حرب تجري في المنطقة وتتصل بالسياسات الإيرانية، والأهم من كل ذلك أن التنظيم اللبناني أخذ على عاتقه مهمة تدريب جميع الميليشيات والعناصر الموالية لإيران في المنطقة.

ووصفت الصحيفة الأميركية أن حزب الله اللبناني أصبح من خلال نشاطاته العسكرية في المنطقة "بلاك ووتر" (مصطلح لجنود مرتزقة أميركيين) للحكومة الإيرانية حيث يتواجد أينما تتواجد مصالح طهران.

وأنهت نيويورك تايمز تقريرها بالقول: "بعبارة أخرى أن حزب الله هو الآن الحرس الثوري الإيراني".