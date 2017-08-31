إيران تسجن ستة مديرين في تلغرام

حكمت محكمة في إيران بالسجن من عامين إلى 5 أعوام على ستة من مديري قنوات على تطبيق تلغرام الأوسع انتشاراً في البلاد، وذلك بتهمة "الدعاية ضد الأمن القومي".

وتم توقيف هؤلاء الناشطين في مارس 2017 حتى أطلق سراحهم بكفالة قبل فترة وجيزة، لكنهم أوقفوا أثناء استدعائهم للمحكمة، الأربعاء، وأودعوا السجن.

وبحسب الحكم الصادر عن الدائرة 15 في محكمة #الثورة_الإيرانية، حكم على كل من نيما قشواري وأحمدنيا بالسجن 5 سنوات، وعلى نقدي وجمشيدي بالسجن 4 سنوات وعلى سبحان الجعفري بالسجن 3 سنوات.

وأكد محامي المعتقلين علي مجتهد زاده، لوكالة "إيلنا" الحكومية، أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يعملون مع #تطبيق_تلغرام وأفرج عنهم بكفالة، تمت دعوتهم إلى المحكمة لمعرفة الأحكام وتنفيذها.

وكانت محكمة في #طهران حكمت في يوليو/تموز الماضي، على 3 من المراسلين- المواطنين وهم محمد مهاجر وعلي رضا توكلي ومحمد مهدي زامن زادة، بالسجن 12 عاما لكل منهم، بسبب إدارتهم قنوات عبر تطبيق "تلغرام" أيضا، الأكثر استخداما في #إيران، وذلك بعد اتهامهم بـ"إهانة كل من المرشد ومؤسس الجمهورية الإسلامية والمقدسات"، إضافة إلى تهمة "الدعاية ضد النظام".

وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد اعتقلت السلطات منذ الشتاء الماضي أكثر من 94 من المدونين، خاصة من نشطاء "تلغرام" الذين أصبحوا هدفاً سهلاً للأجهزة الأمنية.

وكان جهاز الاستخبارات التابع لـ #الحرس_الثوري قد اعتقل 12 ناشطاً من مسؤولي قنوات تطبيق "تلغرام" التي تنشر مواضيع انتقادية للنظام، وسط مطالبات من نواب في البرلمان بإطلاق سراح هؤلاء الناشطين.

وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية على حرية تداول المعلومات من خلال تحديد وحجب مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيقي "انستغرام" و"تلغرام".

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن السلطات تحرم 55 مليون مواطن إيراني من حرية تداول المعلومات والحصول على المعلومات الحرة والمستقلة.

وانتقدت المنظمة إغلاق السلطات القضائية الإيرانية لخدمة البث المباشر لتطبيق "انستغرام"، وذلك بعد أيام من إغلاقها الخدمة الصوتية لتطبيق "تلغرام" وهما أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداما في البلاد.

وتقدر وسائل إعلام إيرانية عدد مستخدمي انستغرام في البلاد بحوالي 35 مليون مواطن، بينما مستخدمو تلغرام بحوالي40 مليونا، وذلك لسهولة استخدامهما عبر الهواتف المحمولة.