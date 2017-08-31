الوكالة الذرية: إيران تلتزم بتعهدات الاتفاق النووي

أفاد تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشر الخميس، أن #إيران تحترم التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015 بفيينا، ويعتبر بالغ الأهمية لأنه يأتي قبل خطاب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أمام الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت الوكالة بشكل خاص أن طهران لم تقم بتخصيب #اليورانيوم بنسب محظورة، ولم تشكل مخزونات غير شرعية من اليورانيوم الضعيف #التخصيب أو من #الماء_الثقيل.

وقال التقرير، بحسب "رويترز"، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ 88.4 كيلوغرام في 21 أغسطس/آب، وهو أقل كثيراً من حد 202.8 كيلوغرام الذي حدده #الاتفاق_النووي.

وأضاف أن مخزونها من الماء الثقيل، الذي يستخدم في نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج البلوتونيوم، بلغ 111 طناً في السابع من أغسطس/آب ويظل أقل من حد 130 طناً بموجب الاتفاق.