طهران: بغداد كانت على علم بصفقة حزب الله مع "داعش"

قال تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إن اختيار البوكمال لنقل عناصر #داعش إليها بموجب اتفاق #ميليشيات_حزب_الله وداعش لم يكن اعتباطياً، بل جرى بناء على اتفاق مسبق وبعلم الحكومة المركزية في #بغداد.

إلا أن الغضب والضغط الإعلامي دفعا العراقيين ربما للإيهام بعدم معرفتهم بذلك.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المتابعين لتطورات هذا الملف يدركون أن ميليشيات حزب الله لم تقرر أو تفاوض وحدها.

وتابع التقرير موضحاً أن ذلك سيسمح لميليشيات الحزب و #قوات_النظام_السوري بتعزيز جبهاتها في #دير_الزور والمناطق القريبة من الحدود السورية العراقية بحجة محاربة التنظيم.