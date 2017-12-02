صلة بين شظايا الصاروخ الذي أطلق نحو الرياض ومصنع إيراني

كشفت وثيقة سرية أن خبراء الأمم المتحدة، الذين سافروا إلى #السعودية لمعاينة شظايا #الصاروخ الذي أطلق من #اليمن نحو الرياض وتم اعتراضه الشهر الماضي وجدوا صلة محتملة مع #مصنع_إيراني.

وأفادت الوثيقة أن قطعة من مكونات الصاروخ انتشلت من نقطة الارتطام تحمل علامة شعار شبيه بشعار مجموعة باقري الصناعية، التابعة لمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية.

وطلبت اللجنة في رسالة وجهت إلى إيران معلومات عن الأفراد والشركات التي صدرت إليها مجموعة باقري مكونات الصاروخ.

ويعد تزويد الحوثيين بالأسلحة انتهاكا لقراري الأمم المتحدة بحظر إرسال أسلحة إلى اليمن ومنع إيران من بيع الأسلحة أيضا.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في #اليمن، تركي المالكي، قد أعلن قبل أسبوع، أن الصاروخ الذي تم إطلاقه على مدينة #الرياض تم إدخاله عن طريق ميناء #الحديدة.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الانقلابية باتجاه الرياض بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. واستطاعت الدفاعات الجوية تدميره قرب مطار الملك خالد دون أن يحدث أي أضرار.

كما ذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الصاروخ إيراني الصنع وتم تهريبه لميليشيات الحوثي الانقلابية.