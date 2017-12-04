سفارة إيران بصنعاء تتعرض لقذيفة صاروخية أدت لاحتراقها

تعرضت السفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء لقذيفة صاروخية أدت إلى احتراقها، خلال اشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي العام.

ولا يزال من غير الواضح أي جانب قد أصاب السفارة من الاشتباكات، وهل هو هجوم متعمد أم لا؟ كما أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك دبلوماسيون إيرانيون فى الموقع عندما وقع احتراقها.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن السفارة الإيرانية في صنعاء تعرضت للحريق جراء قصف استهدف المبنى نتيجة الاشتباكات.

وبينما نفى التلفزيون الايراني "IRIB" نقلاً عما وصفها بمصادر مطلعة في صنعاء، تعرضت السفارة الإيرانية للحريق، ونشرت وكالة "مشرق" الإيرانية مقاطع عن التلفزيون الصيني "شينخوا" تظهر تعرض أجزاء من المبني إلى الحريق وسط تصاعد الدخان.

وجاء في مقطع الفيديو أن مراسل التلفزيون الصيني كان موجوداً بالقرب من الحادث الذي وقع مساء الأحد، وقال إن المبنى تعرض للحريق بعد الهجوم عليه بالأسلحة الثقيلة وقذائف هاون، لكن من غير الواضع مَن الجهة التي كانت تقف وراء الهجوم.

فيما لم يخرج أي تعليق رسمي من قبل الحكومة الإيرانية أو جهة رسمية أخرى عن الحادث.

واندلعت معارك عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء، على مدى الأيام الماضية، بين ميليشيات الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.