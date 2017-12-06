إيران تجلي دبلوماسييها من صنعاء لدواعٍ أمنية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مسؤول رفيع بالخارجية الإيرانية أن #السفارة_الإيرانية في صنعاء قامت بإجلاء دبلوماسييها لدواعٍ أمنية، في إشارة لهجوم محتمل من قبل قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي وقوات المقاومة والمؤتمر الشعبي العام لتحرير العاصمة اليمنية من الميليشيات الحوثية التابعة لطهران.

ولقي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله #صالح مصرعه، الاثنين، في #صنعاء على أيدي ميليشيات حوثية هاجمت منزله بالقذائف والصواريخ.

ونقلت الوكالة الروسية عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه، أن السفارة الإيرانية بصنعاء أوقفت عملها ونقلت أنشطتها إلى سفارتها بسلطنة عمان القريبة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وأجنبية ذكرت أن السفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء تعرضت، الأحد الماضي، لحريق بعد إصابتها بقذائف صاروخية أدت إلى احتراقها، خلال اشتباكات بين ميليشيات #الحوثي وقوات المؤتمر الشعبي العام.

ونشرت وكالة "مشرق" الإيرانية مقاطع عن التلفزيون الصيني "شينخوا" تظهر تعرض أجزاء من المبنى إلى الحريق وسط تصاعد الدخان.

وجاء في مقطع الفيديو أن مراسل التلفزيون الصيني كان موجوداً بالقرب من الحادث الذي وقع مساء الأحد، وقال إن المبنى تعرض للحريق بعد الهجوم عليه بالأسلحة الثقيلة وقذائف هاون، لكن من غير الواضع مَن الجهة التي كانت تقف وراء الهجوم.

غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، نفى تعرض السفارة للقصف، بينما رجح أن تكون أجزاء من المبنى قد تضررت جراء الاشتباكات الدائرة في صنعاء.