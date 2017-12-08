تظاهرات بالأهواز احتجاجاً على مصادرة إيران أراضي عربية

تظاهر آلاف المواطنين العرب في شوارع مدينة الأهواز، مركز إقليم عربستان، احتجاجاً على مصادرة أراضيهم من قبل الجيش الإيراني وتضامناً مع أهالي قرية الجليزي، شمال الإقليم، الذين تعرضوا لهجوم عنيف من قبل الأمن الداخلي الإيراني الذي اعتقل 60 شخصاً عندما قمع بعنف الاثنين الماضي احتجاجاً مماثلاً.

وجاب المتظاهرون شوارع الأهواز عصر الجمعة، وهم يهتفون ضد النظام الإيراني منددين بقمع قوات الأمن لأهالي قرية الجليزي وضرب النساء والرجال وإهانتهم واعتقالهم لمجرد اعتراضهم على مصادرة أراضيهم.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل مقاطع تظهر شبابا ونساء يهتفون "أرض للعرب" و"الجليزي حرة حرة والعجمي يطلع برة".

كما رفعوا صوراً ولافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة أراضي المزارعين لأصحابها.

من جهتها، قالت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية إنه لا يزال هناك 60 شخصاً من أهالي قرية الجليزي، بمن فيهم النساء، محتجزين لدى الأمن عقب اعتقالهم يومي الأحد والاثنين الماضيين عندما قمعت السلطات بعنف احتجاج الأهالي على قرار منظمة "إتكا" التابعة للجيش الإيراني التي استولت على أكثر من 4 آلاف هكتار في هذه القرية.

وتداول ناشطون أهوازيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة تظهر الهجوم العنيف لقوات الأمن الداخلي الإيراني بالعصي والهروات وإطلاق النار على الفلاحين العرب المحتجين وبينهم نساء تعرضن للضرب المبرح، قبل أن تشن السلطات حملة اعتقالات جماعية ضد سكان القرية.