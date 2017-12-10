روحاني: "مقاتلو المقاومة" سينشرون الأمن في اليمن

لوح الرئيس الإيراني حسن #روحاني، باستمرار التدخل العسكري الإيراني عن طريق دعم ميليشياته في #اليمن، على غرار التدخل الذي يقوم به الحرس الثوري، بدعم ما أطلق عليهم "مقاتلي محور المقاومة" في #العراق و #سوريا و #لبنان.

وأكد روحاني في كلمة له أمام مجلس الشوري (البرلمان) الإيراني الأحد، وبثها التلفزيون الإيراني، على استمرار دعم ميليشيات إيران في المنطقة واليمن، قائلا: "أقبل أیادي مقاتلي المقاومة الذین زرعوا الیأس في قلوب الاستكبار العالمي والصهیونیة. إنهم نشروا الأمن في ربوع العراق وسوریا ولبنان وسينعم الیمن بالأمن أيضا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد انضم إلى جوقة المسؤولين الإيرانيين المهنئين بمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على أيدي ميليشيات الحوثيين الموالين لطهران، وقال في تصريحات الثلاثاء الماضي، إن شعب اليمن المخلص سيجعل المعتدين "يندمون على أفعالهم"، على حد تعبيره.

يذكر أن روحاني أطلق تصريحات متشددة أخيرا حول تأييده المطلق للحرس الثوري بتدخلاته الدموية في دول المنطقة، ما أسقط عنه "قناع الاعتدال" بحسب محللين.

وكان روحاني قد صرح في كلمة متلفزة في 23 أكتوبر الماضي، أنه "لا يمكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال إفريقيا والخليج القيام بأي خطوة مصيرية دون إيران"، حسب تعبيره.