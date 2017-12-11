الصواريخ وفيلق القدس أولويات ميزانية إيران السنوية

كشف النائب محمد جواد جمالي، العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن البرنامج الصاروخي وقوات فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، أهم أولويات #الميزانية_الإيرانية للعام الجديد.

وأضاف جمالي، حسب ما نقلته وكالة تسنيم المقربة للأمن الإيراني: "نظرا لتأكيدات القائد العام للقوات المسلحة (المرشد علي #خامنئي) أصبحت #البرامج_الصاروخية و #فيلق_القدس جناح العمليات الخارجية للحرس الثوري، أولويات ميزانية الدفاع في البلاد".

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: "نتوقع من الحكومة بقيادة روحاني أن تولي أيضا اهتماما لمسألة رواتب ومزايا القوات المسلحة التي يجب أن تزيد بنسبة 20% قياسا بالقطاعات الأخرى وفقا للقانون".

وتؤكد إيران على منح أولوية غير مسبوقة لبرنامجها الصاروخي وفيلق القدس المثير للجدل بسبب نشاطاته الإرهابية في المنطقة والعالم، في حين تؤكد الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية على خطورة الصواريخ الباليستية الإيرانية التي باتت تهدد دول المنطقة عن طريق عناصر مرتبطة بفيلق القدس مثل الحوثيين في اليمن.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قام في نهاية ولايته الأولى، برفع ميزانية الحرس الثوري بنسبة 24% قياسا بحصة الحرس الثوري في الموازنة الإيرانية العامة للعام الماضي.

وزاد روحاني مبلغ 14 مليار دولار لميزانية الدفاع، ذهبت 53% منها إلى الحرس الثوري، الذي أعلن قادته بأن معظم هذه الميزانية ستذهب إلى زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها.

وكشف النائب محمد جواد جمالي، أنه التقى وزير الدفاع لبلاده أمير حاتمي، وأن الأخير أكد له أن الحكومة بقيادة حسن روحاني، ساهمت بدعم الحرس الثوري وبرنامج الصواريخ بقدر استطاعتها، حسب تعبيره .

وأضاف: "تم تخصيص قدر كبير من الموافقات البرلمانية للتعامل مع مغامرات الولايات المتحدة لكل من فيلق القدس وقطاع الصواريخ".

ويعتبر التأكد الإيراني بدعم البرنامج الصاروخي الباليستي ونشاطات فيلق القدس، تحديا آخر للقرارات الدولية، لاسيما أنه يأتي بعد تقارير دولية رسمية، كشفت دعم إيران للحوثيين بالصواريخ التي استهدفت مواقع في المملكة العربية السعودية.