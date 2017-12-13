شاهد.. متحدث القضاء الإيراني يصفّر بطريقة صبيانية

أثار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين ايجه اي، جدلاً واسعاً في الشارع الإيراني بعد أن قام بالصفير باللسان من دون استخدام أصابعه، أمام حشد من طلاب جامعة بالعاصمة طهران، ليثبت فقط أنه أفضل منهم في هذا المجال.

ونقلت وكالة إيلنا مقطع صفير متحدث القضاء الإيراني الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، حيث روى ايجه اي للحاضرين أن خلال فترة الإصلاحات بقيادة محمد خاتمي تمت دعوته لإلقاء كلمة لكن الطلاب منعوه حيث كانوا يقومون بالتصفير وسط حديثه احتجاجاً على ممارسات القضاء الذي يوصف بالتشدد، فقام إيجه اي، بحسب ما رواه، وقال للمحتجين من الطلاب: "أنا أيضاً أستطيع التصفير حتى دون استخدام الأصابع.. فانتبهوا من أن تتوسع أفواهكم".

وبعدها صفّر متحدث السلطة القضائية صفير البلبل أمام جمع من الطلاب المؤيدين له ولتياره المتشدد، رغم أنهم لم يسمعوا منه قبل ذلك سوى دفاعه عن إعدام النشطاء وقمع جهازه للحريات وتهديده للمطالبين بها.

وعلق أحد النشطاء الإيرانيين ويدعى هادي موسوي على صفحته بتويتر ونقله موقع راديو فردا إن: "متحدث السلطة القضائية بهذا التصفير، وصف القضاء في إيران بطريقة مميزة!".

وقال المتحدث باسم القضاء في إيران، رداً على التهم التي أطلقتها وسائل إعلام فارسية في الخارج والداخل حول تورط ابنة رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، بالتجسس لصالح دول غربية: "بنت رئيس القضاء ليس لها أي ارتباط بأجهزة تجسس أجنبية، وهذا كلام كاذب 100%".