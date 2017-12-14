أميركا تقدم اليوم أدلة دامغة عن تغطية إيران لانتهاكاتها

تقدم السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي #هايلي الخميس "أدلة دامغة"، تثبت أن إيران حاولت تغطية انتهاكات لالتزاماتها الدولية، بحسب ما أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية الأربعاء.

وستعقد هايلي الخميس مؤتمرا صحافيا في واشنطن حول #إيران يتناول "أنشطتها المستمرة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم".

وأعلنت البعثة في بيان أن "السفيرة هايلي ستقدم أدلة دامغة بأن إيران تعمدت انتهاك التزاماتها الدولية، وحاولت التغطية على هذه الانتهاكات وفشلت في ذلك".

ودعت هايلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مزيد من التشدد حيال إيران، مؤكدةً أن #طهران تجري صفقات أسلحة غير شرعية في اليمن ولبنان وسوريا.

وجاء في تقرير سري عرض على مجلس الأمن أن خبراء أمميين عاينوا شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون على السعودية، تبين أن "مصدرها واحد"، ولكن بحسب التقرير "لم تتوفر أدلة ثابتة" حول ما إذا كانت أتت من مزود إيراني.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" إن الخبراء لم ينتهوا من تحليل المعلومات.

وكان فريق آخر من الخبراء الأمميين عاينوا بين 17 و21 تشرين الثاني/نوفمبر شظايا صواريخ أطلقت من #اليمن على السعودية قد وجدوا صلة محتملة لهذه الصواريخ مع مصنّع إيراني هو "مجموعة الشهيد باقري الصناعية"، التي يرد اسمها على اللائحة السوداء للعقوبات الأممية.

ووجد الخبراء الذين يقدمون تقريرهم إلى لجنة العقوبات مكونا يحمل شعارا مشابها لشعار المجموعة التابعة لمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية.

وقال غوتيريس في تقريره إن الخبراء شاهدوا الشعار وإنهم لم ينتهوا من تحليل المعلومات.