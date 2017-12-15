لماذا تحقق إسرائيل مع اللاجئة الإيرانية ندى أمين؟

خضعت المدونة الإيرانية ندى أمين، التي لجأت إلى إسرائيل قبل أشهر إلى تحقيق من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي (شاباك) بعد تواصل مشبوه مع مسؤولين إيرانيين.

وجاء في بيان للجهاز الإسرائيلي شاباك أن ندى أمين بعد منحها اللجوء السياسي في إسرائيل بداعي تعرض حياتها للخطر، قامت بالتواصل مع مسؤولين إيرانيين، ونتيجة لذلك قام الأمن بالتحقيق معها.

وقال مسؤول إسرائيلي في حديث مع وكالة رويترز، إن أمين تلقت اتصالات من داخل #إيران لم تكن من جانب أسرتها ولا من أقاربها.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن أمين لم يتم اعتقالها لكن الجهاز الإسرائيلي فتح ملفا حول اتصالاتها المشبوهة مع إيران.

وقالت ندى أمين بعد وصولها إلى إسرائيل إن أباها يهودي وأمها مسلمة، وإنها تؤمن بأنها يهودية.

ووصلت أمين إلى إسرائيل في أغسطس/آب الماضي، قادمة من تركيا، حيث كانت تخشى أن تقوم السلطات بإبعادها، حسب ما أعلن وزير إسرائيلي.

ورحَّب وزير الداخلية الإسرائيلي، ارييه درعي، في تغريدة على تويتر، في وقتها بالمدونة الإيرانية (32 عاماً)، التي كانت تكتب من تركيا للصفحة باللغة الفارسية لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقدمت أمين الشكر للمسؤولين الإسرائيليين بعد نقلها من #تركيا إلى إسرائيل بشكل فوري بعد أن قالت إن السلطات التركية هددت بترحيلها إلى إيران.