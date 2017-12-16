نيويورك: السجن لإيراني- كندي أرسل أسلحة محظورة لطهران

حكمت محكمة #نيويورك على إيراني يحمل الجنسية الكندية بالسجن 32 شهرا بتهمة #انتهاك #العقوبات_الإيرانية من خلال إرسال أسلحة محظورة إلى #إيران.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد اتهم علي صوفي (63 عاما) بانتهاك قوانين العقوبات ضد إيران بين عامي 2014 و201، من خلال المشاركة المباشرة وغير المباشرة في نقل الإمدادات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إيران.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام بجنوب نيويورك، أن المعدات العسكرية التي كان قد أرسلها صوفي إلى إيران اشتملت على قطع غيار للدبابات والمروحيات والمركبات العسكرية.

واعترف علي صوفي بانتهاك قوانين العقوبات ضد إيران، خاصة تلك المتعلقة بفرض حظر التعامل مع الحرس الثوري الإيراني وبرامجه الصاروخية والتسليحية.

وخلال السنوات الأخيرة، حكمت السلطات الأميركية على العديد من حاملي الجنسيات المزدوجة بالسجن بتهمة انتهاك العقوبات الدولية ضد إيران، وكان آخرها مواطنا أميركيا من أصل إيراني يبلغ من العمر 56 عاما، أدين في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 من قبل محكمة في نيويورك وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنه كان يحاول شراء صواريخ مضادة للطائرات وقطع غيار للطائرات الحربية بصورة غير شرعية لصالح الحكومة الإيرانية.