إيران.. 80% من محافظة سنية تحت خط الفقر

كشف النائب في البرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، أن 80% من سكان إقليم بلوشستان شرق إيران ذي الأغلبية السنية، يعيشون تحت خط الفقر.

وأضاف شهرياري في حديث مع وكالة "إيلنا": "رغم أنه لا توجد أي إحصائية رسمية وحقيقية حول عدد الأفراد والعوائل التي تقبع تحت خط الفقر في بلوشستان فإنه يمكن القول إن 80 بالمئة من سكان هذا الإقليم يعيشون تحت خط الفقر".

وأردف النائب والعضو في لجنة الصحة في البرلمان الإيراني بالقول، إن جميع من يعيشون في القرى وأرياف المدن في بلوشستان الإيرانية يعانون من الفقر المدقع، مضيفاً أن البرلمان عاجز عن مساعدة الناس في الخروج من خط الفقر.

ويتهم نشطاء بلوش الحكومات الإيرانية المتعاقبة بتطبيق سياسة طائفية ضد المدن السنية في إقليم بلوشستان والإهمال المتعمد، حيث انتشرت صور من مدارس تفتقر إلى أبسط إمكانيات الدراسة.

وكان مسؤول إيراني آخر قد كشف قبل شهرين أن إقليم بلوشستان هو من بين ثلاثة أقاليم إيرانية تعاني من سوء التغذية بمستويات خطيرة، وأن الأطفال يعانون من النحافة وقلة الوزن وقصر القامة بسبب سوء التغذية.

وحول عدد الذين يقبعون تحت خط الفقر في عموم إيران قال النائب شهرياري: "لا توجد إحصاءات دقيقة لكن يمكن القول إن أغلبية الشعب هم تحت خط الفقر ولا يمكن نفي هذه الحقيقة".

وبدل الاهتمام بمكافحة الفقر والبطالة، خصصت الحكومة الإيرانية أكبر ميزانيتها للعام الجديد للحرس الثوري وبرنامج الصواريخ الباليستية المثير للجدل.