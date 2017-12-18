قرقاش: إيران تسعى لتوظيف محنة القدس لصالح مغامراتها

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الخطاب الإيراني يتحرك على محاور ثلاثة هي الدفاع عن برنامجه الصاروخي، وتبرير وجودهم بسوريا، والتغطية على انتهاكات الحوثي في اليمن.

وغرد الوزير الإماراتي على حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا "توجه الخطاب السياسي الإيراني الحالي يتحرك على 3 محاور (1) الدفاع عن برنامجه الصاروخي بعد أن انكشف أنه غير دفاعي (2) التبرير لوجود عسكري ممتد في سوريا (3) محاولة تغطية الحوثي سياسيا بعد أن فتك بالمؤتمر".

وأضاف "أما الحديث المنتشي بانتصار إيران إقليميا يضاده أن السيطرة المبنية على العنف والسلاح تفتقد الشرعية، وهذا الأمر يقلق طهران في مغامراتها التوسعية العربية".

كما قال الوزير قرقاش "كما تسعى إيران إلى توظيف محنة القدس الشريف ضمن تنافس متعدد يسعى إلى استغلال هذا الملف، ولكن سياسة العنف والتخريب في العالم العربي تحول دون ذلك".