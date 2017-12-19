أوكرانيا تعتقل إيرانيا بتهمة الاتجار بالرقيق الأبيض

اعتقلت #الشرطة_الأوكرانية مواطنا إيرانيا متهم بالاتجار بالرقيق الأبيض وبيع الفتيات الأوكرانيات إلى بيوت الدعارة الألمانية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد أعلن مكتب المدعي العام في كييف الثلاثاء، أن موظفي الادعاء العام في العاصمة إلى جانب مفتشي الشرطة في منطقة بادولسك في كييف، وموظفي منظمة مكافحة الاتجار بالبشر، ألقوا القبض على مواطن #إيراني يبلغ من العمر 29 عاما، كان يقوم بتوظيف نساء للعمل في بيوت الدعارة في ألمانيا وفي #تجارة_الجنس ".

ووفقا لمعلومات الشرطة، كان هذا الشخص يوقع بالفتيات من خلال شبكة الإنترنت ويعرض عليهن أجورا عالية في الخارج.

كما كان يعدهن بدفع تكاليف نقلهن إلى خارج البلد مقابل أن يأخذ نصف ما يحصلن عليه إزاء الخدمات الجنسية.

وألقت الشرطة الأوكرانية القبض على المتهم أثناء محاولته نقل فتيات إلى ألمانيا عن طريق مطار باريسبول، وبعد تفتيش مقر إقامته، وجدت وثائق تؤكد نشاطاته.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" يجري حاليا التحقيق في القضية وفقا لقانون "الاتجار بالبشر" ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.