إيران ضمن أكبر 5 دول سجنت صحافيين في 2017

ذكر التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" المعني بحرية الصحافة وحماية حقوق الصحافيين حول العالم، أنه بحلول نهاية العام الجاري، احتلت كل من الصين وتركيا وسوريا وإيران وفيتنام مرتبة الدول الخمس الأولى في قائمة البلدان، التي تضم أكبر عدد من الصحافيين المسجونين في العالم.

وبحسب التقرير، فإن الصين تحتل المرتبة الأولى كأكبر سجن للصحافيين في العالم بسجنها 52 صحافيا، وتليها تركيا، في المرتبة الثانية حيث سجنت 43 صحافيا، خلال 2017.

تم تأتي سوريا بسجن 24 صحافيا وإيران بسجن 23 صحافيا وفيتنام بـ 19 شخصا من بين أكبر خمسة سجون في العالم للصحافيين في العالم.

وبحسب التقرير، فقد احتلت #إيران المرتبة 165 بين 180 بلدا، في حرية الصحافة، ما يعني أنها مازالت أكثر الدول قمعا لحرية وسائل الإعلام، غير أن أسوأ بلد من حيث حرية التعبير هي كوريا الشمالية.

مقتل 65 صحافياً

وأفادت إحصائيات المنظمة أنه خلال العام 2017، فقد ما لا يقل عن 65 صحافياً وإعلامياً في جميع أنحاء العالم أرواحهم بينهم 50 صحافياً محترفاً. ومع ذلك، يعد هذا الرقم هو أصغر عدد من الصحافيين الذين قتلوا خلال السنوات الـ 14 الماضية، على الأرجح بسبب تراجع ذهاب الصحافيين إلى المناطق الخطرة.

ولا تزال سوريا أكثر الأماكن خطورة للصحافيين، حيث قتل 12 منهم داخل البلاد. وتحتل المكسيك المرتبة التالية حيث قتل 11 صحافيا في عام 2017.