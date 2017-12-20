أميركا: يجب منع الحوثيين من إطلاق صواريخ على السعودية

أكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، #نيكي_هيلي، ضرورة التصدي للصواريخ الإيرانية التي يطلقها #الحوثيون على السعودية، مشيرة إلى الصاروخ الذي اعترضته الرياض، الثلاثاء.

وشددت على أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على السعودية، الثلاثاء، "يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران".

جاء ذلك خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة مدى التزام #إيران بتنفيذ بنود #الاتفاق_النووي وفقا للقرار الدولي رقم 2231.

وحذرت هيلي: "إذا لم نفعل شيئا تجاه الصواريخ التي تطلق على السعودية فلن نستطيع وقف العنف".

وقالت إن "ثمة أدلة واضحة جلية على أن الصواريخ التي سقطت على السعودية مصدرها إيران".

وتساءلت المندوبة الأميركية عن طبيعة الموقف إذا ما كانت تلك الصواريخ الإيرانية استهدفت أوروبا أو أميركا، مشددة على أن السعودية دولة من مجموعة العشرين. وأعلنت أن "لدينا فرصة لمواجهة النظام الإيراني الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن".

كما أضافت أن "الأعمال الإيرانية العدوانية ستتفاقم إذا لم يتم التصدي لها"، وأشارت إلى أن "أميركا ستواصل إمداد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمعلومات عن أنشطة إيران العدوانية".

وأكدت الحاجة إلى ضرورة "استصدار قرار دولي جديد يزيد من العقويات الدولية على طهران".

الاتحاد الأوروبي: برنامج إيران النووي يخضع للتحقق

إلى ذلك، أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن برنامج إيران النووي يخضع للتحقق.

وحث الاتحاد الأوروبي على معالجة قضية الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى ضرورة ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

وحثت ممثلة الاتحاد الأوروبي الأطراف في الشرق الأوسط على تجنب التصعيد.

وفي كلمته، طالب مندوب مصر في مجلس الأمن، إيران بوقف أي أنشطة من شأنها تغذية الصراع في المنطقة.

ودعا مندوب فرنسا في مجلس الأمن إلى ضرورة العمل على وقف الأنشطة الصاروخية الإيرانية.