الأهواز.. سياسات القمع مستمرة وتصل "التوظيف"

قالت منظمات أهوازية إن السلطات الإيرانية شنت حملة اعتقالات واسعة في إقليم الأهواز خلال الأيام القليلة الماضية، لقمع المظاهرات السلمية التي اندلعت بمناطق مختلفة ضد ما وصفتها باستمرار بسياسات القمع والتمييز ضد الأهوازيين.

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، بياناً قالت فيه إن الاستخبارات الإيرانية قامت باعتقال عدد من نشطاء المجتمع المدني بتهمة المشاركة في مظاهرات سلمية خلال الأيام الأخيرة، احتجاجاً على استمرار القمع ومصادرة الأراضي وحرمان الشعب العربي الأهوازي من أبسط حقوقه.

وبحسب البيان، فقد اعتقلت هذه القوات كلاً من الشاعر يونس الصرخي (24 عاما) والناشط وليد سواري (24 عاماً) وحسن بتراني ومحمد عبيداوي وعيسى زايري.

تأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدها إقليم الأهواز خلال الأسبوعين الماضيين ضد سياسات التمييز في التوظيف في الشركات النفطية وقصب السكر وغيرها لصالح المهاجرين في الإقليم وأيضاً مصادرة الأراضي الزراعية في منطقة الجليزي، بالإضافة إلى المشروع الجديد لنقل مياه نهر كارون للمحافظات المركزية في إيران.

التمييز في التوظيف

من جهته، ذكر "مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران" في بيان من مقره في لندن، أن استمارة توظيف صادرة عن شركة "التلال السبع" لقصب السكر في مدينة السوس شمال إقليم عربستان، ونشرها ناشطون عبر شبكات التواصل، وتشمل سؤالاً عن الانتماء القومي لمن يقدم طلباً للعمل في الشركة، تظهر مدى "العنصرية الرسمية" الممارسة ضد المواطنين العرب.

وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية تناولت هذا الموضوع في عددها الصادر الاثنين الماضي، حيث حاول المسؤولون في الشركة المذكورة تبرير أدائهم، لكن بهمن كشاورز، رئيس اتحاد المحامين الإيرانيين كشف في حديثه للصحيفة شرق، أن "السؤال حول الانتماء القومي للأشخاص المقدمين لطلب العمل في هذه الشركة، يعد ضرباً من العنصرية ونوع من التفتيش على المعتقدات".

غير أن "مركز مناهضة العنصرية ومعاداة العرب في إيران" يقول إنه "على الرغم من تقليل حدة التوجهات المناهضة للعرب في بدايات الثورة، لكنها لم تلغ أبدا بل أخذت منحى تصاعدياً خلال الحرب الإيرانية - العراقية والعقود الماضية وذلك باستهداف الملايين من المواطنين العرب في جنوب إيران حيث استمر التمييز العنصري ضد العرب في شركة النفط والدوائر الحكومية وباقي الشركات الخاصة بشكل غير رسمي لكنه أخذ اليوم طابعا رسميا من خلال إصدار مثل هذه الاستمارات".