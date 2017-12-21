زلزال يضرب العاصمة الإيرانية بقوة 5.2 درجة

قال التلفزيون الإيراني إن زلزالا شدته 5.2 درجة ضرب العاصمة #طهران، الأربعاء.

وشعر سكان العاصمة الإيرانية مساء الأربعاء بالزلزال، وفقا لمركز الزلازل بجامعة طهران. وكذلك سكان قزوين وقم وجيلان ومركزي بالزلزال، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال صحافيون وشهود إن مئات الأشخاص خرجوا إلى الشوارع بعد #الزلزال الذي وقع قبيل الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي.

ولم تشر السلطات الإيرانية الى وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال، ولكنها طالبت السكان التزام الهدوء والاستعداد لتوابع محتملة.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات. وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن مركز الزلزال كان على بعد 3 كيلومترات من مدينة ملارد و7 كيلومترات من منطقة مشكين دشت، 50 كيلومترا غربي طهران.



وفي طهران ومدن أخرى خرج السكان إلى الشوارع ومواقف السيارات خشية وقوع تابع أقوى.



والشهر الماضي ضرب زلزال شدته 7.3 القرى والبلدات في إقليم كرمانشاه بغرب إيران في المنطقة الجبلية الحدودية مع #العراق مما أدى إلى مقتل 620 شخصا وإصابة الآلاف.