شاهد هتافات قُم: "الموت لحزب الله.. اخجل يا خامنئي"

يبدو أن الغضب في الشارع الإيراني وصل الحلقوم، حيث انتفضت المحافظات الإيرانية، لاسيما مدينة قُم الدينية التي احتشد الآلاف في شوارعها، يهتفون بـ"الموت لحزب الله" و"اخجل يا خامنئي.. واترك البلاد".

وانطلقت موجة المظاهرات من مدينة مشهد الدينية واتسعت اليوم الجمعة إلى مدن أخرى، بما فيها مدينة قم التي تضم معظم المدارس الدينية.

كما ردد المتظاهرون في مختلف المدن الإيرانية شعارات أخرى تندد بتدخل بلادهم في البلدان الأخرى على حساب مشاكلهم الداخلية، خاصة المنطقة العربية، وهذا ما ظهر في شعارات، مثل "اخرج من سوريا واعتنِ بنا" و"لا غزة لا لبنان روحي فداك إيران".

يشار إلى أن طهران تدعم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، سنويا بالمليارات كما تدعم حزب الله اللبناني بمئات الملايين، وتقوم بتسليح وتمويل ميليشيات طائفية جلبتهم من أفغانستان وباكستان والعراق ولبنان لقمع ثورة الشعب السوري، بالإضافة إلى دعم الميليشيات الحوثية في اليمن.

وحسب الشعارات التي أطلقها الإيرانيون خلال اليومين الماضيين، بات واضحا أنهم يعتبرون أنفسهم أولى بالأموال التي تنفق على ميليشيات حزب الله اللبناني و"فاطميون" الأفغاني و"الزينبيون" الباكستاني وحركة النجباء العراقية والحوثيين في اليمن وميليشيات الحشد الشعبي في العراق.