إيران.. "مجاهدي خلق" تدعو لاستمرار الانتفاضة ضد النظام

دعا مسعود رجوي زعيم منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، إلى استمرار الانتفاضة والاحتجاجات والمظاهرات في إيران، وكذلك "الدفاع عن النفس باستخدام كافة الوسائل المتاحة".

وخاطب رجوي في رسالة صوتية نشرها تلفزيون "سيماى آزادي" التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، ما وصفها بـ"قوى الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني" قائلا "بات الجميع يرى ألف معقل للعصيان في أرجاء الوطن المكبّل والمحتلّ من الملالي".

وأكد أن "الأصوات تعالت بضرورة إسقاط النظام بلا رجعة" مشيرا إلى شعار "الموت للدكتاتور" و"اخجل خامنئي.. وارحل من الحكم" من قبل المحتجين.

وقال مسعود رجوي إنه "في انتفاضة 2009 وقفت الإدارة الأميركية بجانب نظام ولاية الفقيه، كما أنها لم تحرّك ساكناً حيال مذبحة مجاهدي خلق في مخيم أشرف. لكن هذه المرة أدركت الولايات المتحدة بوضوح الأضرار الناتجة عن الاصطفاف مع الملالي الحاكمين في إيران".

ودعا المنتفضين الإيرانيين إلى عدم الخوف من هجوم السلطات و"إبقاء شعلة الانتفاضة متّقدة ومشتعلة في كل مكان وفي كل زمان مهما كان الثمن".

وأضاف: "يحقّ لنا أن نمارس حقنا الشرعي المعترف به للدفاع عن النفس في أي وقت وأي مكان دون هوادة وباستخدام جميع الأدوات اللازمة".