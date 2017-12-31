انتفاضة إيران.. إغلاق محطات مترو بوسط طهران

أعلن مسؤولون في محطات #مترو_طهران أن محطة المسرح في المدينة أغلقت عند مفترق "ولي عصر" في وسط طهران بسبب الاحتجاجات.

وأفاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية بوجود كثيف لعناصر الشرطة وقوات الأمن في تلك المنطقة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر حكومي قوله إن جهات أمنية عليا قررت تقييد استخدام تطبيقات تلغرام وإنستغرام في إيران. وأفاد المستخدمون يوم الأحد أنهم فقدوا اتصال بالتطبيقين عبر شبكة الهاتف النقال.

ويقول شهود عيان ووسائل إعلام إيرانية إن التجمعات في طهران لا تزال مستمرة وتتجه للازدياد، وخاصة شارع ولي عصر وتقاطع ولي عصر، وشوارع كارغر وفلسطين.

وأكد المساعد الأمني في محافظة طهران لوكالة "إيلنا" أن التجمعات التي وصفها بغير القانونية مستمرة قائلاً إن "ما يحدث ضد القانون".

وكشف المسؤول الأمني عن اعتقال نحو 200 شخص خلال مظاهرات يوم السبت في شارعي انقلاب وولي عصر، وقال إن هؤلاء كانوا يخططون لتدمير الممتلكات"، على حد زعمه.