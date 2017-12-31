بالفيديو.. إيرانيون يمزقون صور قاسم سليماني في شيراز

قام متظاهرون إيرانيون، ليل السبت، بتمزيق صور قائد فيلق القدس، الذراع العسكري الخارجي للحرس الثوري قاسم سليماني في مدينة شيراز وهي سادس أكبر مدينة في إيران بعد كل من طهران ومشهد وأصفهان وتبريز وكرج.

وبحسب الفيديو المنشور على يوتيوب هتف المتظاهرون "سليماني مجرم سليماني قاتل".

هذا وبرز اسم قاسم سليماني كعقل مدبر للعمليات الإرهابية الخارجية التي ينفذها فيلق القدس الذراع العسكرية والأمنية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة والعالم بقيادته، منذ أن صنفته كل من واشنطن في العام 2007 والاتحاد الأوروبي عام 2011، في قائمة الإرهاب الدولية.

هذا وانطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من #انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة #طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

فيما قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، وجرح عدد آخر بنيران #الحرس_الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلية بمدينة "درود"، الواقعة بمحافظة لورستان وسط #إيران، والتي شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.

ويستمر المتظاهرون بإطلاق شعارات مناهضة لرموز النظام ورأسه المرشد الأعلى، علي خامنئي، ويطالبون برحيلهم وكذلك إخراج قوات الحرس الثوري من سوريا ودول المنطقة والالتفات إلى فقر الإيرانيين وأوضاعهم المعيشية المتدهورة، بدل إنفاق ثرواتهم على دعم الإرهاب والحروب العبثية.