رابع أيام انتفاضة إيران ينطلق من كردستان

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تظهر محتجين في مدينة "بانة" بإقليم كردستان غرب إيران، يقومون برمي الحجارة تجاه مبانٍ حكومية وإشعال إطارات السيارات وإطلاق شعارات ضد النظام، وبذلك يكون اليوم الرابع للانتفاضة العارمة قد انطلق قبل ساعات من موعده المحدد، وهو الساعة الخامسة بعد الظهر.

كما أفادت أنباء عن خروج مظاهرة في مدينة كرمانشاه التي اشتهرت منذ اليوم الثاني والثالث من الانتفاضة بخروج محتجين بمظاهرات عارمة، مرددين شعارات ضد المرشد علي خامنئي ونظام ولاية الفقيه.

وبناء على دعوة نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم أمس وأبرزها "تلغرام"، حيث يستخدمه الإيرانيون أكثر من غيره، فإنه تقرر الخروج بمظاهرات في أكثر من 70 مدينة في مختلف مناطق البلاد.

هذا فيما نشرت صحيفة "إيران" على صفحتها بتويتر خبراً عاجلاً تقول فيه إن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيلقي كلمة، يخاطب فيها لأول مرة المتظاهرين، ومن المرجح أن يطالب من خلالها المحتجين بإنهاء المظاهرات التي شهدت يوم أمس في مدينة دورود بإقليم كردستان إطلاق نار أدى إلى مقتل 4 محتجين، بحسب المواقع الإيرانية، بينما أقرت السلطات الإيرانية بسقوط قتيلين فقط.

إلا أن بعض المواقع الإيرانية قد أفادت بأن الرئيس روحاني سيحضر اجتماع الحكومة فقط ويتحدث هناك وقد يتطرق إلى الاحتجاجات.

وطالب المتظاهرون يوم أمس المرشد علي خامنئي بالتنحي عن السلطة، حيث قام متظاهرون في بندر عباس وشيراز وأصفهان بتمزيق صوره.