شاهد رضيع إيراني خنقه غاز الدموع في طهران

أطلقت القوات الأمنية الإيرانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محطات المترو في طهران، وسبب هذا الأمر اختناق رضيع عمره أيام قليلة.

الفيديوهات التي نشرها المواطنون الإيرانيون المحتجون من المظاهرات في طهران تظهر أن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشود المتواجدة في محطة مترو "استاد معين" في طهران، ما سبب الاختناق للرضيع.

وانضم سكان مدينة طهران للاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد في يومها الرابع وندد كباقي الشعب بالسياسات الإيرانية في المنطقة وتفشي الفقر والبطالة والفساد في البلاد.

وسبق أن حذر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا فضلي بأن المحتجين سيدفعون الثمن. وقتلت القوات الأمنية أمس أربعة أشخاص في مدينة دورود كما اعتقلت السلطات الإيرانية 200 متظاهر في #طهران السبت، بحسب ما أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصر بخت الأحد.