شاهد سيارة للأمن الإيراني قلبها المتظاهرون

أظهر مقطع فيديو منشور على موقع "يوتيوب" سيارة للأمن الإيراني، وقد قلبها المتظاهرون في مشهد، الذين خرجوا احتجاجاً على الفساد وتدخلات بلادهم في الخارج.

ودخلت الاحتجاجات في إيران يومها الرابع، مع دعوات للتظاهر في 70 مدينة في أنحاء البلاد. لكن الأمن الإيراني استخدم الرصاص الحيّ وقتل حوالي 4 متظاهرين: 3 منهم في لورستان، وواحد في الأهواز.

وموجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي تعود للاستياء من المصاعب الاقتصادية والفساد "وتدخلات إيران في الخارج"، هي الأخطر منذ الاضطرابات التي استمرت شهوراً في 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.

وانتقلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لسلسلة من المدن وإلى العاصمة طهران للمرة الأولى، حيث واجه المحتجون شرطة مكافحة الشغب ورشقوها بالحجارة حول الجامعة الرئيسية.