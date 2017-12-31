شاهد.. نيران الحرس الثوري تقتل المتظاهرين الإيرانيين

تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل مقاطع عن مقتل 4 متظاهرين وجرح عدد آخر بنيران الحرس الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلة السبت بمدينة دورود، الواقعة بمحافظة لورستان وسط إيران.

وبينما اعترفت السلطات بمقتل اثنين واتهمت "أجهزة مخابرات أجنبية" بالوقوف وراء مقتل المتظاهرين، نشر ناشطون صورة عنصر الحرس الثوري الذي أطلق النار، كما نشروا أسماء القتلى وهم: محمد تشوباك ومحسن ويراشي وحسبن رشنو وحمزة لشني، وقد تلقى أحد القتلى رصاصة مباشرة في قلبه.

من جهته قال المعاون السياسي والأمني لحاكم محافظة لورستان، حبيب الله خجسته نور، الأحد، إن من وصفهم بـ"عملاء لجهات خارجية قاموا باستهداف محتجين أسفر عن مصرع شخصين في مدينة دورود، الليلة الماضية"، وادعى أن قوات الشرطة لم تفتح النار على المحتجين.

وفي السياق، دعا وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي المواطنين الى الالتزام بالأطر القانونية في المطالبة بحقوقهم لتفويت الفرصة على ما سماهم "بعض المخربين الذين يتسببون بأضرار بالممتلكات والمال العام".

وهدد فضلي بمواجهة جميع الذين يقفون خلف الكواليس ويستغلون الإنترنت ويروجون للعنف وذلك خلال اجتماع حكومي الأحد في مبنى وزارة الداخلية.

ووفقا لوكالة "فارس"، فقد قال رحماني فضلي إن الأحداث الأخيرة فرصة لتنكشف " مؤامرة الأعداء"، مهدداً من" يستغلون ضبط النفس والوقار والحكمة والمحاباة المقتدرة من جانب الشرطة والقوى الأمنية في هذه الأيام"، من مغبة "تحميلهم مسؤولية الفوضى واللاقانون"، على حد تعبيره.

وتابع وزير الداخلية أن جميع الأفراد الذين دخلوا مثل هذه المشاهد والمحركين والمسببين وراء الكواليس والذين استغلوا الأجواء الافتراضية معروفون بالنسبة لنا وسيتم التصدي اللازم لهم في الوقت المناسب.

وقال إن الذين لا يؤمنون قيد أنملة بشعوبهم وليسوا منتخبين من قبل شعوبهم ولم يشركوا شعوبهم في عملية اتخاذ القرار في أنظمتهم، يدّعون دعم شعبنا.

وأضاف أنه على رأس هؤلاء هنالك الكيان الصهيوني والدول الرجعية في المنطقة وأميركا، إذ يرسمون صوراً في أذهانهم المریضة وكأن أموراً حصلت تبعث على السرور لديهم، إلا أنهم لم يعرفوا هذا الشعب.