لماذا أغلق "تلغرام" صفحة ساعدت في تنسيق احتجاجات إيران؟

أقدم موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام" على إغلاق صفحة موقع "آمدنيوز" الناشط في المجالين: السياسي وحقوق الإنسان في إيران، بعد أن تقدم وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد جهرمي، بشكوى ضد "آمدنيوز" حيث قام خلال الأيام الماضية بالتنسيق بين المتظاهرين، ونشر كل جديد عن الاحتجاجات.

واتهم الوزير الإيراني موقع "آمدنيوز"، الذي يتابعه أكثر من مليون ونصف ناشط إيراني في الداخل والخارج، بالتحريض على العنف، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصفحة بناء على تعليمات من "تلغرام".

وقام موقع "آمدنيوز"، الذي يديره روح الله زم، بإنشاء موقع بديل بعد إغلاق الصفحة تحت عنوان "صداي مردم" (صوت الشعب) على موقع "تلغرام"، لم تمر ساعات حتى أصبح متابعوه أكثر من 560 ألف ناشط إيراني.

وقال بافل دوروف، رئيس "تلغرام"، في تبرير إغلاق الصفحة "إن آمدنيوز قام بنشر مقاطع تعليم استخدام زجاجات حارقة (مولوتوف) ضد الشرطة".

وكان موقع "آمدنيوز" قد لعب دوراً إعلامياً كبيراً في دعم المحتجين من خلال نشر الدعوات والعناوين وساعات التظاهر في المدن. كما لدى الموقع مصادر في الداخل قاموا بإرسال الأخبار بعد حدوثها، وبهذا أصبح الموقع منبراً إعلامياً لتبادل المعلومات بين النشطاء الإيرانيين.

ويدير موقع "آمدنيوز" الذي تأسس عام 2015، الناشط روح الله زم نجل رجل الدين محمد زم الموالي للنظام، حيث تبرأ من ابنه بعد معارضته للنظام.