إيران.. الاحتجاجات تتوسع رغم اعتقال 370 من المتظاهرين

أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أكثر من 370 شخصاً خلال الأيام الأربعة الماضية، في حين يقول ناشطون إن عدد المعتقلين يفوق ما أعلنه النظام رسمياً.

وكشف أصغر ناصربخت، مساعد رئيس إدارة الأمن في محافظة طهران إن الشرطة اعتقلت حوالي 200 شخص في شارعي انقلاب ووليعصر بالعاصمة طهران خلال ساعات الليل التي شهدت حضورا كبيرا من المحتجين.

وأضاف المسؤول الإيراني أن 40 من المعتقلين، كانوا يقودون المظاهرات في شارعي انقلاب وليعصر بالعاصمة طهران حسب ما جاء في وكالة "إيسنا" الخبرية.

من جانبه قال علي آقازاده، محافظ "مركزي" إن شرطة المحافظة اعتقلت في اليوم الرابع أكثر من 100 متظاهر في احتجاجات وصفها بـ"غير المرخصة".

كما أعلن مدعي عام مدينة كاشان، عن اعتقال أكثر من 60 شخصا، من المحتجين على أوضاع بلادهم السياسية والاقتصادية يوم السبت الماضي.

ورغم تهديد الأمن باعتقال المحتجين وتحذير وزير البلاد بمواجهة المظاهرات وطلب حسن روحاني للتهدئة، توسعت الاحتجاجات خلال الساعات الماضية وانضمت لها مدن صغيرة لأول مرة بعد أربعة أيام من انطلاق شرارتها في مشهد.

وفي هذه الأثناء نشر رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أعلن فيها دعمه للمحتجين في المدن الإيرانية ووصف النظام في طهران بأنه "غير قابل للإصلاح".

وأضاف نجل شاه إيران السابق، إن النظام كانت لديه فرصة خلال 38 عاماً، لم يستغلها، بل أهدر ثروات البلاد في قضايا خارجية ومن أجل الحفاظ على وجوده قتل آلاف الإيرانيين.