عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

إيران.. الاحتجاجات تتوسع رغم اعتقال 370 من المتظاهرين

المصدر: لندن - رمضان الساعدي
جانب من الأحداث في إيران
رابط مختصر

أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أكثر من 370 شخصاً خلال الأيام الأربعة الماضية، في حين يقول ناشطون إن عدد المعتقلين يفوق ما أعلنه النظام رسمياً.

وكشف أصغر ناصربخت، مساعد رئيس إدارة الأمن في محافظة طهران إن الشرطة اعتقلت حوالي 200 شخص في شارعي انقلاب ووليعصر بالعاصمة طهران خلال ساعات الليل التي شهدت حضورا كبيرا من المحتجين.

جانب من التظاهرات جانب من التظاهرات

وأضاف المسؤول الإيراني أن 40 من المعتقلين، كانوا يقودون المظاهرات في شارعي انقلاب وليعصر بالعاصمة طهران حسب ما جاء في وكالة "إيسنا" الخبرية.

من جانبه قال علي آقازاده، محافظ "مركزي" إن شرطة المحافظة اعتقلت في اليوم الرابع أكثر من 100 متظاهر في احتجاجات وصفها بـ"غير المرخصة".

كما أعلن مدعي عام مدينة كاشان، عن اعتقال أكثر من 60 شخصا، من المحتجين على أوضاع بلادهم السياسية والاقتصادية يوم السبت الماضي.

جانب من الاحتجاجات في إيران جانب من الاحتجاجات في إيران

ورغم تهديد الأمن باعتقال المحتجين وتحذير وزير البلاد بمواجهة المظاهرات وطلب حسن روحاني للتهدئة، توسعت الاحتجاجات خلال الساعات الماضية وانضمت لها مدن صغيرة لأول مرة بعد أربعة أيام من انطلاق شرارتها في مشهد.

احتجاجات إيران احتجاجات إيران

وفي هذه الأثناء نشر رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أعلن فيها دعمه للمحتجين في المدن الإيرانية ووصف النظام في طهران بأنه "غير قابل للإصلاح".

وأضاف نجل شاه إيران السابق، إن النظام كانت لديه فرصة خلال 38 عاماً، لم يستغلها، بل أهدر ثروات البلاد في قضايا خارجية ومن أجل الحفاظ على وجوده قتل آلاف الإيرانيين.

كلمات دالّة

#إيران, #إعتقلات, #محتجين, #مشهد, #المدن, #الشاة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر