إيران..عنصر من الباسيج يقع بيد متظاهرين بمدينة كرمانشاه

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء إيرانيون، الأحد، سقوط عنصر من الباسيج بيد متظاهرين في مدينة كرمانشاه بعد أن هجم عليهم بـ"شوكر" كهربائي.

يذكر أن الانتفاضة الإيرانية التي دخلت يومها الخامس والعام الميلادي الجديد 2018، أصبحت شاملة بكل المقاييس حيث انضمت لها مدن صغيرة لم تكن في قائمة الدعوات التي نشرها النشطاء قبل يومين، مثل إيذه وجابهار وخوي وتويسركان وشاهين شهر واليكودر وغيرها في مناطق مختلفة في إيران.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أكثر من 370 شخصاً خلال الأيام الأربعة الماضية، في حين يقول ناشطون إن عدد المعتقلين يفوق ما أعلنه النظام رسمياً.

ورغم تهديد الأمن باعتقال المحتجين وتحذير وزير البلاد بمواجهة المظاهرات وطلب حسن روحاني للتهدئة، توسعت الاحتجاجات خلال الساعات الماضية وانضمت لها مدن صغيرة لأول مرة بعد أربعة أيام من انطلاق شرارتها في مشهد.