شاهد.. مدن إيرانية صغيرة تلتحق بالانتفاضة لأول مرة

الانتفاضة الإيرانية التي دخلت يومها الخامس والعام الميلادي الجديد 2018، أصبحت شاملة بكل المقاييس حيث انضمت لها مدن صغيرة لم تكن في قائمة الدعوات التي نشرها النشطاء قبل يومين، مثل إيذه وجابهار وخوي وتويسركان وشاهين شهر واليكودر وغيرها في مناطق مختلفة في إيران.

في اليكودرز بإقليم لرستان التحق الأهالي قبل ساعات إلى الانتفاضة رغم كثرة قوات التعبئة الموالية للنظام فيها.





في مدينة شاهين شهر بإقليم أصفهان قام المتظاهرون بإحراق أكثر من عشر حافلات تابعة لقوات التعبئة



في مدينة تاكستان بمحافظة قزوين، أشعل المحتجون، النار في مبنى الحوزة العلمية.



وفي مدينة جابهار جنوب البلاد، خرج مئات من الأهالي وهتفوا ضد المرشد خامنئي .



في مدينة خوي شمال البلاد، تظاهر المئات من المحتجين ورفعوا شعارات ضد الشرطة والمرشد الذي وصفوه بالدكتاتور .



في مدينة نورآباد دلفان، أشعل المتظاهرون، النار في مقر شرطة في مشهد يوضح مدى الفوضى في المدينة



في مدينة دورود بمحافظة لرستان، التي شهدت مقتل شخصين من المحتجين يوم أمس، أحرق المتظاهرون مبنى بنك صادرات بالكامل



خروج المتظاهرين في هذه المدن يأتي بعد أن القى الرئيس الإيراني حسن روحاني، كلمة مساء اليوم طالب فيها المحتجين بالتوقف عن الاحتجاجات.